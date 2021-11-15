Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал ситуацию вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Она пропала после того, как рассказала о домогательствах со стороны экс-вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«То, что она пропала, шокирует, это ужасно. Очень надеюсь, что ее найдут», – заявил Джокович итальянскому журналисту Луиджи Гатто.

Теннисист добавил, что он переживает за ее судьбу потому, что много раз пересекался с ней на соревнованиях.

Новак Джокович в стартовом матче на Итоговом чемпионате АТР в итальянском Турине обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2. После матча Джокович в седьмой раз получил приз лучшего игрока АТР-тура в сезоне.

Пэн Шуай – китайская теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (2013,2014), финалистка Итогового турнира WTA (2014) в парном разряде, победительница 25 турниров WTA.