Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на турнир серии «Challenger» Golden Spin of Zagreb 2021.

Соревнования пройдут с 8 по 11 декабря в хорватском Загребе.

В одиночном разряде у женщин выступят Ксения Синицына. Мэрайя Белл, Брэди Теннел, Анастасия Губанова и Ен Ю.

У мужчин за победу на турнире будут бороться Артур Даниэлян, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Кевин Эймоз и Джунхван Чха.

В соревнованиях спортивных пар выступят Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков, Ванесса Джейс/Эрик Рэдфорд, Карина Сафина/Лука Берулава.

В танцах на льду будут соревноваться Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Мария Казакова/Георгий Ревия и другие.

Соревнования юниоров были отменены.