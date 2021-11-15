Появилось расписание Кубка Первого канала – второго этапа Евротура по хоккею. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерации хоккея России.

В турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с североамериканцами не войдут в общий зачет Евротура.

Соревнования начнутся 15 декабря. Финальный день турнира – 19 декабря.

Первый матч на Кубке пройдут между сборными России и Канады. Он состоится 15 декабря. Начало – в 18:30 по московскому времени.

16 декабря сборная России сыграет с национальной командой Швеции.

18 декабря россияне проведут матч с чехами, в 19 декабря – в финнами.

Встречи пройдут на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В прошлом году Кубок Первого канала забрала сборная России.