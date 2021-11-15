Российский комментатор Геннадий Орлов дал прогноз на жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 для сборной России и прокомментировал игру национальной команды против Хорватии (1:0).

Орлов заявил, что у сборной России в матче не было футбольного духа.

«Там было болото, и мы с первых минут встали в этом болоте. Надо тренироваться и играть в футбол, а не мучить себя и болельщиков», – заявил Орлов.

Комментатор вспомнил статистику. Хорваты нанесли 19 ударов в створ ворот против 2 сборной России. Соперники владели мячом 68 процентов игрового времени. Орлов считает, что россияне могли проиграть с более крупным счетом.

«В стыках, думаю, попадем на Португалию, как это уже было. И Криштиану Роналду будет решать судьбу матча», – сказал Орлов.

Стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 пройдут в марте 2022 года.