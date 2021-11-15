Российская фигуристка из группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева вернулась из Японии в инвалидном кресле.

Усачева получила травму на разминке перед выступлением в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Японии. Турнир проходил в Токио. Девушка хотела прыгнуть тройной флип, но упала. Со льда ее уносили на руках.

Позднее источник в Федерации фигурного катания на коньках России заявил, что у Усачевой диагностирован «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».

Дарья Усачева – единственная россиянка, которая должна была представить Россию на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио. Планировалось, что вместе с ней выступит Александра Трусова, но она осталась в Москве из-за перелома одной из костей стопы.