Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч проходил в Москве и завершился со счетом 3:1.

«Динамо» открыло счет уже на второй минуте. Забил канадский форвард Эрик О’Делл. Помогли ему Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев.

На 28-й минуте «Йокерит» сравнял счет. Отличился защитник команды Томми Кивисте. Голевой пас записан на Юлиуса Юнттила и Ханнеса Бьернинена.

Через 10 минут, когда у обеих команд было удалено по игроку, хозяев вперед вывел форвард Михаил Флисенко.

Точку в матче поставил Вадим Шипачев. Он забросил шайбу на последней минуте в пустые ворота.

«Йокерит» идет на первом месте на Западе, «Динамо» занимает третью строчку турнирной таблицы.