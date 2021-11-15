Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о беседе с защитником Федором Кудряшовым после поражения от Хорватии в решающем матче отбора на ЧМ-2022. Кудряшов на 81-й минуте забил автогол в ворота Сафонова.

«Подходил ли я к Кудряшову после матча? В раздевалке сказал: ладно, ничего, потом поговорим. В аэропорту Федя извинился… Я ему говорю: «Чего извиняться? Это футбол. Бывает», – сказал Карпин в беседе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России проиграла национальной команде Хорватии. Встреча проходила в хорватском Сплите и завершилась поражением россиян со счетом 1:0. Единственный гол в свои ворота забил защитник команды Федор Кудряшов.

Команда под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе и сыграет стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2022.