Сборные Португалии и Швеции могут сыграть с Россией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, Овечкин в очередной раз помог «Вашингтону» одержать победу, Загорски возобновила тренировки после смертельной болезни, Канада сыграет с Россией на Кубке Первого канала, Усачева вернулась в Москву в инвалидной коляске, «Динамо» обыграло «Йокерит» – главные спортивные новости дня в традиционном обзоре от NVsport.

Сербия и Испания вышли на ЧМ-2022, Португалия и Швеция отправятся в стыки к России

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Португалии в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1). Решающий мяч забил Александар Митрович за 90-й минуте. Сербия напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре, а Португалия отправилась в стыковые матчи.

«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», у Овечкина и Кузнецова по 2 очка

«Вашингтон» забросил в ворота «Питтсбурга» 6 шайб. «Пингвины» забили только один гол. Евгений Кузнецов забил на 45-й минуте и отдал голевой пас Уилсону. Александр Овечкин отдал две результативные передачи на Хэтэуэя и Кузнецова.

Фигуристка Загорски вернулась на лед после переноса смертельного менингита

Российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступает в паре с Джонатаном Гурейро, возобновила тренировки после бактериального менингита. Пока сроки ее восстановления неизвестны. Ожидается, что пара выступит на чемпионате России.

Сборные России и Канады встретятся на Кубке Первого канала

Национальные команды сыграют хоккейный матч на Кубке Первого канала. В турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи со сборной Канады будут сыграны, но в общий зачет Кубка не пойдут.

Фигуристка Усачева в инвалидном кресле вернулась в Москву с Гран-при Японии

Российская фигуристка Дарья Усачева вернулась в Москву. Она передвигалась на инвалидной коляске. Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе получила травму бедра после падения на разминке перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Японии. Со льда ее унесли на руках.

Московское «Динамо» обыграло лидера Западной конференции

«Динамо» обыграло лидера Запада «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финская команда осталась на первом месте, «Динамо» заняло третью строчку турнирной таблицы.