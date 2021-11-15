Ближайшие матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Оттавы Сенаторз» будут перенесены из-за вспышки коронавируса в команде.

Журналист Брюс Гарриок сообщил в твиттере, что лига отложит матч «Оттавы» с «Нью-Джерси Дэвилз» в среду, 17 ноября. Также не состоится встреча с «Нэшвилл Предаторз» в пятницу, 19 ноября. Матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланировал на субботу, 20 ноября, отменен.

По информации источника, в клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции. Десять человек заразились COVID-19. Клуб отменил рейс в Нью-Джерси.

«Оттава» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда сыграла в 15-ти матчах и набрала девять очков.