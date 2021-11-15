Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста.

«Думаю, что слова о возможном уходе из сборной – это кокетничество со стороны Карпина. Нельзя бросать свою команду на полпути», – заявил Губерниев «СЭ».

Комментатор добавил, что он уверен в том, что национальную команду к стыковым матчам должен готовить именно Карпин. Дмитрий не видит других кандидатур на пост главного тренера сборной России.

Губерниев добавил, что шансы на выход на ЧМ-2022 есть. Нужно сражаться за попадание на турнир до конца. Дмитрий заявил, что нужно забыть поражение от сборной Хорватии и двигаться дальше.

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России заняла второе место и попала в стыковые матчи.