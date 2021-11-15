Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике из Ямайки Усейн Болт заявил, что никто из нового поколения спринтеров не сможет побить его рекорды.

Болт установил мировой рекорд в 9,58 секунды на дистанции 100 м и 19,19 секунды на двухсотметровке. Ямайский легкоатлет сделал это на чемпионате мира 2009 года.

«Мой тренер указал мне на ключевую вещь, когда я завершал карьеру. Он сказал, что новые парни не бегут быстрее меня. Я чувствую, что в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды», – заявил Болт изданию Marca.

Ямайский спринтер добавил, что на то, чтобы это сделать, потребуется значительно большее количество времени. Нужно воспитать новое поколение легкоатлетов.