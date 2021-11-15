Чемпионка России среди юниоров и тренер Катарина Гербольд предложила дать возможность россиянкам переходить в другие сборные, но на рыночной основе.

Ранее появилась информация о том, что ФФККР не разрешает Марии Талалайкиной уйти в национальную команду Италии.

«Вариант выхода из конфликта – трансферы по типу футбола или хоккея. Сборные могли бы продавать своих спортсменов», – заявила Гербольд.

Тренер добавила, что такая схема решит проблему. Вариант будет выгоден для федерации и спортсмена. ФФККР получит деньги, которые вложила в фигуриста, а атлету не придется завершать карьеру из-за слишком высокой конкуренции в сборной России.

Катарина Гербольдт завершила карьеру в 2015 году. Последним ее партнером был Александр Энберт.