Сборная Италии сыграла вничью с Северной Ирландией в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:0. Действующие чемпионы Европы в последнем туре упустили первое место в группе.

На первую строчку выбралась Швейцария, которая в параллельной игре разгромила Болгарию 4:0. Голами отметились Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер.

Швейцарцы набрали 18 очков, итальянцы — 16.

Таким образом, сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2022, а Италия отправилась в стыковые матчи, вслед за Россией, Португалией, Швецией, Польшей, Шотландией, Северной Македонией, Уэльсом, Австрией и Чехией. Оставшиеся три команды определятся после завершения завтрашних «стыков».

Жеребьёвка стыкового турнира пройдёт 26 ноября, полуфинальные игры — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.