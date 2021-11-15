Сборная Англии разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. В составе подопечных Гарета Саутгейта покер оформил капитан команды Харри Кейн. Форвард «Тоттенхэма» забил четыре мяча подряд: на 27-й, 32-й, 39-й и 42-й минуте. До него в первом тайме отличился Харри Магуайр (6-я минута), а затем Филиппо Фабри срезал мяч в свои ворота (15-я минута).

Во втором тайме у Англии отличились Эмиль Смит-Роу (58-я), Тайрон Мингс (69-я), Тэмми Абрахам (78-я) и Букайо Сака (79-я).

Сборная Англии официально оформила путёвку на ЧМ-2022 вслед за Германией, Данией, Францией, Бельгией, Испанией, Сербией, Хорватией и Швейцарией.

Польша в параллельной игре уступила дома Венгрии (1:2) и финишировала второй. Таким образом, поляки попали в стыковые матчи вместе с Россией, Португалией, Швецией, Италией, Шотландией, Северной Македонией, Уэльсом, Австрией и Чехией. Оставшиеся три команды определятся после завершения завтрашних «стыков».

Жеребьёвка стыкового турнира пройдёт 26 ноября, полуфинальные игры — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.