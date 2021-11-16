В Санкт-Петербурге с 16 по 21 ноября пройдет чемпионат России по плаванию по короткой воде. Несмотря на отсутствие многих лидеров сборной, соберется мощный состав. Среди них – трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова и новоиспеченная чемпионка Европы Светлана Чимрова.

Соревнования пройдут в «Центре Плавания» на улице Хлопина в 25-метровом бассейне. Спортсмены в течение шести дней разыграют 46 комплектов медалей.

В Санкт-Петербурге также выступят победители и призеры международных турниров: Данила Изотов, Сергей и Анастасия Фесиковы, Арина Суркова, Ника Годун, Валерия Саламатина, Михаил Вековищев и Михаил Доринов.

По результатам соревнований определится окончательный состав национальной команды на чемпионат мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ) с 15 по 21 декабря 2021 года. При этом в этом году отбор будет заочным. Так, пловцы из топ-2 на дистанциях не гарантируют себе попадание на мировой форум.

Лидеры сборной, пропускающие старт, смогли ранее отобраться на чемпионат мира. Сейчас многие из них принимают участие в заплывах Международной лиги плавания в Эйндховене (Нидерланды).

В критериях отбора отмечается, что чемпионат России в Санкт-Петербурге не включен в перечень квалификационных соревнований ФИНА. Поэтому спортсменам, желающим поехать в Абу-Даби нужно было выполнять норматив ранее в последние два года.

Пловцы могли показать нужное время на недавних стартах: этапах Кубка мира, чемпионате Европы в Казани и коммерческом турнире ISL. В Санкт-Петербурге на чемпионате спортсмены будут стремиться к лучшим результатам, которые помогут им выделиться среди «людей с нормативами».

Исключение при формировании команды сделают для победителей и призеров Олимпийских Игр в Токио (у России – это Евгений Рылов и Климент Колесников). К ним добавятся и финалисты в личных номерах, показавшие на табло сверх-цифры.

Прямая трансляция утренних и вечерних заплывов будет доступна на сайте Всероссийской Федерации плавания (ВФП) по ссылке здесь.

Предварительные старты начнутся в 9:00 по московскому времени, финальные – в 18:00 по мск. Время актуально для всех дней за исключением последнего, когда вечерняя часть состоится в 17:00 по мск.