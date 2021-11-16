Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в первом матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Игра завершилась со счетом 2:0.

Пятая ракетка мира превзошла соперника в двух сетах 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Победитель сделал девять эйсов и выполнил три подачи с ошибками. Он же реализовал 2 из 7 брейк-поинтов.

Его соперник 12 раз подал навылет, обошелся двумя ошибками и не использовал ни одного брейк-поинта.

Далее Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 17 ноября.

Еще в красной группе выступает норвежец Каспер Рууд, с ним российский теннисист сыграет в заключительной встрече. Ранее в другом квартете Даниил Медведев одержал победу над Хубертом Хуркачем.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP в этом году составил 7 250 000 долларов.