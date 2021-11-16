Российский нападающий Егор Чинахов отметился дебютной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 20-летний форвард забил гол в победном матче «Коламбуса» против «Детройта».

Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась триумфом хозяев со счётом 5:3.

Российский игрок Чинахов отличился не только первой шайбой, но и добавил себе в актив третью результативную передачу. За девять игр на его счету всего четыре очка (1+3).

Также в составе «Блю Джекетс» забивали Бун Дженнер, Адам Боквист, Зак Веренски и Александр Тексье. За их соперника шайбы забрасывали Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на выезде с «Аризона Койотс» 19 ноября. «Детройт» уже завтра, 17 ноября, встретится с «Далласом».