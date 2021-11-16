Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о самочувствии в прошедшем матче с греком Стефаносом Циципасом и поделился планами на встречу с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом турнире АТР.

Пятая ракетка мира одержала победу в стартовой игре со счетом – 6:4, 6:4.

Рублев отметил, что в матче с Циципасом у него получались хорошие удары и отличные приёмы. Он доволен своей подачей и своими действиями в целом.

«Игра с Джоковичем? Я говорил, что играть против одного из лучших теннисистов мира — это очень почетно и специально готовиться не надо — надо всего лишь верить в себя и показывать лучший теннис», – поделился мыслями Рублёв в интервью на корте.

Далее россиянин встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 17 ноября.