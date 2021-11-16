Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от заключительного матча отбора чемпионата мира-2022 против Северной Ирландии и рассказал о своей уверенности в команде.

Итальянцы в решающей встрече сыграли вничью с соперниками (0:0). На первую строчку группы выбралась Швейцария, которая в параллельной игре разгромила Болгарию (4:0). Таким образом, подопечные Манчини отправились в стыковые матчи.

«Северная Ирландия заставила всех защищаться, и мы изо всех сил пытаемся взломать такую оборону. Жаль, потому что мы должны были решать задачу в группе задолго до того, как до этого дошло», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Специалист отметил, что команда вскоре начнет подготовку к мартовским играм. Он же уверен в выходе итальянцев в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Забронируем себе место на чемпионате мира в марте и, надеюсь, выиграем и турнир», – добавил тренер.

Ранее стали известны другие участники стыковых матчей. Среди них – российская сборная, проигравшая в решающей встрече Хорватии.