Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в плей-офф Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). Спортсменка проиграла Марии Саккари из Греции.

Заключительный матч группы завершилась со счетом 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа и 48 минут.

Саккари сделала 11 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. У её соперницы – восемь подач навылет, 18 двойных ошибок и 6 из 12 брейков.

Мария Саккари и испанка Паула Бадоса вышли в плей-офф из группы Чичен-Ица.

В полуфиналах турнира пройдут матчи Бадоса – Мугуруса (Испания) и Саккари – Контавейт (Эстония). Первая встреча запланирована на 16 ноября 23:00 по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет 5 млн долларов.