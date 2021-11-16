Советские и российские хоккеисты Александр Могильный, Сергей Гончар, Борис Михайлов могут войти в Зал хоккейной славы в 2022 году. Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила кандидатов для этой миссии.

Официальный сайт организации сообщает, что будут названы имена 15 кандидатов. Из общего числа выбирается ежегодный лимит – шесть человек. Два из них представляют женский хоккей, четыре – мужской.

В следующем году на попадание в Зал с первой попытки будут претендовать братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также спортсменки Меган Дагган и Каролин Уэлле.

На обычных условиях в зал славы могут попасть Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бринд’Амор, Даниэль Альфредссон и Патрик Элиаш.

Ранее в Зал славы попали десять представителей СССР и России. Среди них – Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005).