Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил повреждение в конце матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (111:101).

По информации Clutch Points, игрок травмировал левую ногу. Тренер «Далласа» Джейсон Кидд не исключил появления осложнений у словенца, но выразил надежду на несерьезное повреждение.

«Лука передвигался и покинул пределы площадки самостоятельно. Наверное, ему хорошо перевязали ногу в области голеностопа. Во вторник посмотрим, как он будет себя чувствовать», – цитирует специалиста источник.

На площадке Дончич сделал дабл-дабл из 23 очков, 11 передач и 8 подборов.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Финиксом», встреча пройдет 18 ноября.