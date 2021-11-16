Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о своих частых переходах и сравнил московскую команду со СКА, за который выступал ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Игрок подтвердил, что неоднократно участвовал в обменах. Для него все складывалось удачно.

«Про СКА даже не знаю, как точно сказать. Не могу это назвать конкуренцией, потому что тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему. Ты просто не попадаешь в состав и всё. В ЦСКА всё совсем иначе, не так много народу», – цитирует Каменева Чемпионат.

Хоккеист отметил отсутствие ротации в своем текущем клубе. Там совершенно другие условия по сравнению с петербургской командой.

25-летний спортсмен успел выступить как в Континентальной, так и в Национальной хоккейной лиге. В России кроме армейских команд он представлял «магнитку». За океаном Каменев играл за «Нэшвилл» и некоторые клубы дивизионом ниже.