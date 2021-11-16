Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе отметил главный недостаток лечения COVID-19 в домашних условиях. По словам специалиста, самостоятельные действия могут привести к ухудшению самочувствия.

Врач отметил, что, прежде всего, не стоит употреблять антибиотики для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они практически бесполезны в противостоянии с вирусными заболеваниям. Их можно назначить только в одном случае: если заражение привело к развитию в организме других патогенов.

Неправильный план приема антибиотиков может привести к ослаблению иммунитета.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», – цитирует Чурадзе радио Sputnik.

Использование антибиотиков без необходимости воздействует на рост устойчивости болезнетворных микроорганизмов к этим лекарствам.

Специалист предупредил, что предотвратить осложнения при коронавирусной инфекции поможет вакцина.