Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы национальной команды в предстоящем сезоне.

«Отсутствие высоких результатов в сборной в последние сезоны – стечение обстоятельств и закономерность, если все анализировать из года в год, но дальше мы будем двигаться по восходящей», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса предыдущий сезон нельзя оценивать как показательный. Реальную оценку можно будет дать лишь в нынешнем, олимпийском сезоне, уверен Майгуров.

Напомним, что новый сезон Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде на следующей неделе, 26 ноября. Для подготовки российская команда была разделена на четыре группы, которые возглавили Юрий Каминский, Сергей Башкиров, Михаил Шашилов и Евгений Куваев.