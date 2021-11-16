Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов уверен, что Валерию Карпину не стоит покидать сборную России после поражения от Хорватии в отборе на чемпионат мира.

«На данный момент Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

Радимов уверен, что слова о возможной отставке Карпин сказал на эмоциях, но вскоре он отойдет и останется в команде. По мнению специалиста, если тренер и решит покинуть сборную, то лишь из-за внутренних вещей, неизвестных широкой публике, но не из-за результатов на поле.

Напомним, что Россия уступила Хорватии со счетом 0:1 и не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Команде предстоит весной сыграть стыковые матчи.