Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в первом матче Итогового турнира АТР.

«Корт был очень быстрый. Мы не можем выбирать. Но если бы я мог выбрать, я предпочёл бы медленный корт, поверьте мне», — приводит слова Рублёва пресс-служба тура.

Следующим соперником Рублёва станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Также в красную группу попал норвежец Каспер Рууд, он станет последним соперником россиянина на групповом этапе.

В параллельной группе играют россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и поляк Хуберт Хуркач. Берреттини снялся в ходе первого матча из-за травмы, но рассчитывать сыграть во втором туре.

Из каждой группы в плей-офф выйдут по два теннисиста. Финальный матч запланирован на 21 ноября.