Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился планами чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт. Известно, что она выступит на «Ижевской винтовке», а потом примет решение о продолжение карьеры.

Прошлый сезон биатлонистка пропустила из-за беременности.

Васильев отметил, что спортсменка тренируется под руководством своего отца. Но большую часть времени занимает воспитание детей.

«Катя планирует выступить на «Ижевской винтовке», чтобы понять, как она выглядит, насколько хорошо она готова. Повторюсь, она просто молодец. После соревнований она уже будет строить планы», – цитирует Васильева Матч ТВ.

Турнир в Ижевске запланирован на 23-27 декабря.

Юрлова-Перхт является как чемпионкой, так и призером мировых форумов в личных дисциплинах. Также она побеждала на европейских первенствах.