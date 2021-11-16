Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, как поступают с соревновательными костюмами после выступлений.

«90 процентов костюмов не стираются и даже не чистятся, потому что они имеют множество страз, камней и вышивок, которые испортятся при воздействии на них. Ведь каждый камешек пришивается, а стразы приклеиваются вручную», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Экс-спортсменка добавила, что костюмы для сборной России приобретает либо федерация, либо тот регион, от которого выступает фигурист. В дальнейшем костюмы остаются у спортсменов и часто используются для показательных выступлений и шоу.

Напомним, Боброва выступала с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду. Вместе они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командном турнире.