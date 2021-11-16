Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин может покинуть сборную России до стыковых матчей.

«Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал футбола во время временных неудач не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что он тогда высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

По мнению экс-спортсмена, подобные заявления неприемлемы для человека, который еще во время игровой карьеры приносил славу национальной команде. Кавазашвили уверен, что Карпин заговорил об отставке на эмоциях после поражения от Хорватии, поскольку остался недоволен проделанной работой.

«Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак!» — добавил Кавазашвили.

Напомним, сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1 и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира. Весной команде предстоит сыграть стыковые матчи.