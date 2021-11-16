Международный союз биатлонистов (IBU) установил антикоронавирусный протокол на сезон-2021/22. В странах, не признающих «Спутник V», россияне будут вынуждены сдавать ПЦР-тесты.

Также для участия в соревнованиях под эгидой IBU непривитые или недавно переболевшие участники должны будут показать отрицательный ПЦР-тест.

Законодательство стран-хозяек может устанавливать дополнительные требования при въезде, например, карантин для невакцинированных.

Ранее Международный союз биатлонистов объявлял о о признании российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Тогда же появилась информация о необязательной сдаче ПЦР-тестов в соревновательный период.

Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября и с 29 ноября по 5 декабря. Кубок IBU стартует гонками в Идре (Швеция) 25 ноября.