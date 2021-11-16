Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о дружеских отношениях между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

По мнению эксперта, в отношениях между топ-игроками должна оставаться напряжённость, чтобы их встречи на корте получались более зрелищными.

«Не уверен, что мне нравится, что Новак и Даниил тусуются и тренируются вместе. Мне хотелось бы, так сказать, видеть больше фейерверков между ними. На US Open их не было, в Мельбурне — тоже», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Джокович обыграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. В финале US Open россиянин взял реванш — 6:4, 6:4, 6:4.