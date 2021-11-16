Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо планирует оставаться в «Барселоне» в ближайшем будущем. Он не сменит клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, каталонцы собирались продать или отпустить хавбека в аренду. При этом они не нашли ему команду для летнего трансфера.

Новоиспеченный тренер «Барселоны» Хави готов к диалогу с Коутиньо. Он планирует с ним обсудить его возможности в клубе.

Источник сообщает, что игрок сам не хочет уходить в январе. Он предполагает доиграть сезон, а летом вернуться к разным вариантам.

Ранее стало известно, что бразилец может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Предполагалось, он вернется в «Ливерпуль», где играл с с 2013 по 2018 год.