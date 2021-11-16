Российский гонщик Даниил Квят потеряет место резервного пилота «Альпин» в следующем сезоне. Как сообщает пресс-служба команды, новым резервистом будет австралиец Оскар Пиастри.

В прошлом году 20-летний пилот завоевал титул в Формуле-3, а в этом сезоне идет лидером личного зачета в Формуле-2.

Квят присоединился к «Альпин» в марте 2021 года. В прошлом сезоне он выступал за «Альфа Таури», но команда решила не продлевать с ним контракт, чтобы взять японца Юки Цуноду из Формулы-2. Недавно Даниил признался, что всерез рассматривает вариант с переходом в NASCAR.

Основными пилотами команды «Альпин» (ранее известной под названием «Рено») останутся испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон.