Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье считает, что россиянин Пётр Ян на данный момент является лучшим бойцом промоушена.

«Кто лучший боец в UFC? Я думаю, что это Петр Ян. Он мощно работает, у него отличный удар, всё в полном порядке», — приводит слова Порье MMA Fighting.

Напомним, что свой последний поединок Ян провел 30 октября текущего года. Он встречался с американцем Кори Сэндхагеном и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Пётр завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

В общей сложности 28-летний россиянин провел 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.