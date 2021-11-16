Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублёв достаточно устал, но уже начал возвращаться к своей игре. Специалист оценил результат матча со Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Рублёва критикуют только дилетанты. Сейчас Андрей, скорее, находится в состоянии перетренированности, а психология тут ни при чём. Естественно, у него накопилась нервная усталость, но сейчас Андрей восстановился и начал играть», – цитирует Тарпищева Чемпионат.

Эксперт отметил удачные подачи Рублева в игре с Циципасом. Он назвал их более надежными, особенно те, которые были безошибочными.

Далее Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч запланирован на 17 ноября.