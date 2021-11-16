Россиянка Вероника Степанова раскритиковала норвежское издание Dagbladet за исследование на тему расстройства пищевого поведения (РПП) у лыжниц.

Издание провело опрос среди 300 учеников старших классов в Норвегии, которые занимаются лыжными гонками или биатлоном. По результатам исследования стало известно, что 29% девушек в возрасте от 16 до 19 лет имеют нарушения пищевого поведения.

По мнению Степановой, публикация результатов исследования вредит спорту, поскольку выставляет лыжные гонки опасным видом.

«У меня нет причин сомневаться в ваших фактах и ​​выводах, но я реагирую на то, как вы строите картину, подчёркивающую, что беговые лыжи — это опасный вид спорта, особенно для девочек-подростков», — приводит слова Степановой Dagbladet.