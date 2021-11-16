Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах главного наставника сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном скором уходе.

Она заявила, что решение специалиста предсказуемо.

«А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова», – цитирует Тарасову Sport24.

Эксперт добавила, что ей ситуация не кажется странной. Она еще раз повторила, что футбола в России нет.

Ранее Тарасова оценивала шансы сборной на прямую путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. По ее словам, у сборной не было шансов.

Сборная России заняла второе место в группе Н и сыграет в стыковых матчах. Игры пройдут в конце марта 2022 года. Хорватия напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира.