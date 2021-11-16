Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что норвежское издание Dagbladet косвенно влияет на решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) по выбору трасс.

Спортсменка отметила, что ей, например, сложнее соревноваться с легкими лыжницами в гонке в гору на «Тур де Ски». При этом она против исключения популярных гонок из международного календаря из-за проблем с их информационным освещением.

«Достаточно просто взглянуть на просмотры телетрансляций. Могу ли я напомнить вам, что в профессиональном лыжном спорте в основном платят телеканалы, а не газеты вроде Dagbladet?»,— цитирует слова спортсменки норвежское издание.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что в их виде спорта только одна страна диктует свои правила.