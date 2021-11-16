Первый эпизод «Последнего акселя» появится на медиасервисе MEGOGO 2 декабря. В сериале про фигурное катание приняли участие Алексей Ягудин и Евгения Медведева.

Главную роль исполнит 22-летняя Ангелина Загребина. Также там снялись актеры Елена Подкаминская, Арсений Попов и Михаил Трухин. Известно, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будут в роли камео.

В сериале покажут историю молодой фигуристки Кати Воробьевой. Девушка после смерти отца-тирана она решает перебраться в Москву. Там она попытается достичь успеха с более принципиальным тренером.

Спортсменке кажется, что это ее единственный шанс выиграть призовые чемпионата мира и забрать младшую сестру из детского дома.

Планируется, что в первом сезоне будет восемь эпизодов сериала.