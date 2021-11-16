По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 36818 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 16 ноября выявлено всего 9 145 912 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,846 млн человек. Еще 257 837 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 14 ноября в Москве было выявлено 2606 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3131 новых случаях. В Московской области появилось еще 2043 человек, заболевших коронавирусом. Ситуация улучшилась только в столице, в остальных регионах число значительно не изменилось.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 16 человек.