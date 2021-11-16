Призер чемпионата мира по фигурному катанию американец Джонни Вейр поделился видео совместным прокатом с российским тренером Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный».

Экс-спортсмен поделился кадрами на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Этери Георгиевна!», – подписал Вейр видеролик в Stories, где он едет вместе с Тутберидзе по катку ледового дворца «Хрустальный».

Известно, что Вейр прилетел в Россию для создания профайлов на российских фигуристов для телеканала NBC. Там он работает с 2013 года.

Ранее он уже посетил лед в «Хрустальном», а также встретился с чемпионкой мира 2021 года в женском одиночном катании россиянкой Анной Щербаковой. Также иностранец побывал на Красной площадь и на территории московского Кремля.