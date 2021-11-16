Пресс-служба команды «Альфа Ромео» сообщила об уходе пилот Антонио Джовинацци после окончания сезона. Его спортивное будущее пока неизвестно.

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр отметил, что гонщик долгое время был частью команды.

«Мы желаем Антонио всего наилучшего в будущем после сезона-2021. Ну а пока у нас ещё есть три гонки, чтобы добиться хороших результатов вместе и сильно закончить год», – приводит его слова пресс-служба «Альфа Ромео».

Итальянский гонщик провел за команду 59 этапов Гран-при Формулы-1 с 2017 года. Свой лучший финиш он показал на гонке в Бразилии в 2019-м, став пятым.

На прошедшем недавно этапе в Сан-Паулу пилот занял 14-е место. В общем зачете в текущем сезоне он находится на 18-й строчке.