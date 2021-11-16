Китаец Чжоу Гуаньюй объявлен боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 чемпионата Формулы-1. Гонщик станет напарником финского пилота Валттери Боттас, выступающего в последнем сезоне за «Мерседес».

Известно, что 22-летний спортсмен заменит в команде итальянца Антонио Джовинацци, сообщает пресс-служба «Альфа Ромео». До этого руководство рассказало о его уходе в конце года.

Гуаньюй – первый боевой гонщик Формулы-1 в истории своей страны. Китаец представлял академию «Альпин», а в этом сезоне уже принимал участие в первой свободной практике на Гран-при Австрии Формулы-1.

Ранее стало известно, что финский пилот Валттери Боттас со следующего сезона Формулы-1 будет выступать за итальянскую команду «Альфа Ромео».