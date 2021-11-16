Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина поделилась впечатлениями от работы ее мужа, Алексея Ягудина, с Алиной Загитовой на проекте «Ледниковый период».

Чемпионка отметила, что ей нравится видеть уверенную работу ведущих в кадре.

«В этом году Алексей говорит, что ему намного проще работать, потому что Алина уже полностью в процессе: она приходит подготовленной, с выученными подводками, она понимает, как работать на камеру», – цитирует Тотьмянину Газета.ru.

Она добавила, что пара составляет органичную картинку для ТВ.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном женском катании. Также у нее есть золотые медали чемпионата мира и Европы. Об официальном завершении карьеры фигуристка не сообщала, однако сейчас она не принимает участия в соревнованиях.