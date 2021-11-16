Датский полузащитник футбольного клуба «Рубин» Андерс Дрейер оказался доволен трансфером. Спортсмен заверил, что успел быстро ко всему привыкнуть, несмотря на то что Россия сильно отличается от его родины.

Дрейер переехал в Россию совсем недавно — минувшим летом. По словам Андерса, он доволен состоявшимся трансфером. В августе 2021 года, подписав контракт на пять лет, футболист стал полузащитником казанского «Рубина» и даже успел уже отличиться.

Так, 13 сентября во время встречи с «Уралом» спортсмен дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ). В том же матче Дрейер сделал хет-трик, забив свои первые мячи за казанский ФК.

«Я привык ко всему тут. Я быстро нашел квартиру, и все наладилось. С момента перехода регулярно играю в стартовом составе, получаю немало игровой практики. Это тоже помогает адаптироваться. Так что я невероятно доволен трансфером в «Рубин», — заверил футболист.

При этом спортсмен подчеркнул, что Россия представляет собой совершенно иную культуру. Для датского футболиста новое место жительства стало дивным миром, в котором еще только предстоит разобраться. Однако уже сейчас Дрейеру все нравится в стране.

«Это как будто другой мир. Ты вдали от дома, сам должен все наладить, но первые месяцы прошли здорово», — добавил Андерс.

Также 23-летний полузащитник «Рубина» пояснил, что ему помог опыт игры за рубежом, поэтому в России спортсмен быстро адаптировался к новой реальности, так как уже знал, что главное при подобных трансферах в футболе, передает слова датчанина Bold.

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Андерс отыграл восемь матчей, а также успел забить в ворота противников четыре гола. Началась карьера хавбека в России довольно неплохо, контракт игрока с казанским футбольным клубом рассчитан до лета 2026 года.