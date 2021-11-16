Чемпион мира Борис Никоноров назвал примерные зарплаты игроков российского пляжного футбола.

Он сообщил, что их средняя выручка составляет 1,5-2 тысячи долларов в месяц. При этом за первое место на чемпионате мира они получили приблизительно по десять таких зарплат.

«У меня нет рекламного контракта, я сам связывался с компанией Adidas через РФС, но никто не вышел на нас. Мы сами пытаемся создать свой бренд, но пока ничего не выходит», – цитирует Никонорова Матч ТВ.

В 2021 году сборная России выиграла на домашнем мундиале, а также стала первой на Межконтинентальном кубке.

Ранее статистический портал Salary Sport опубликовал данные по зарплатам игроков московского «Спартака». Известно, что минимум шесть футболистов зарабатывают там за месяц не менее 3 млн рублей.