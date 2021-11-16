Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал окончательный состав женской команды на первые этапы Кубке мира и Кубка IBU. Среди участников первой пятерки – Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Состав определился по итогам двух контрольных гонок в Тюмене. Сегодня, 16 ноября там прошел масс-старт. Первое место заняла Евгения Буртасова (Павлова), второй была Анастасия Шевченко, третьей – Кристина Резцова.

Также в основную команду вошли Светлана Миронова Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Валерия Васнецова.

На Кубке IBU Россию представят Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Накануне, 15 ноября, прошла первая контрольная гонка. Лариса Куклина и Светлана Миронова показали одинаковый результат на спринте. Третьей с отставанием в 17 секунд стала Тамара Дебрушева.