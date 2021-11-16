Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался про травмы Дарьи Усачевой и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Спортсменки пропустили Гран-при Японии из-за повреждений.

Александра Трусова не полетела в Токио из-за перелома одной из костей стопы. Повреждение она получила еще перед Гран-при Америки, смогла выиграть турнир, а потом стало известно о травме.

Дарья Усачева упала на разминке Гран-при Японии перед короткой программой. Она прыгала тройной флип и упала. Со льда фигуристку уносили на руках.

«Из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Александра Трусова и Дарья Усачева – конечно, обидно. Но впереди главные старты и надо пожелать нашим девочкам здоровья и скорейшего восстановления. Они настоящие бойцы и, уверен, справятся с проблемами», – заявил Горшков ТАСС.

Следующий этап серии Гран-при по фигурному катанию состоится в французском Гренобле с 19 по 20 ноября 2021 года.