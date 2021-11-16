Международные союз биатлонистов (IBU) не допустил российского биатлониста Александра Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира. У него отсутствует необходимое количество квалификационных очков. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

«Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», – заявил источник.

Место Поварницына в сборной России займет Даниил Серохвостов. Об этом сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России.

«Замена произошла в связи с решением исполкома Международного союза биатлонистов, который на своем заседании в Лозанне 13-14 ноября 2021 года уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне», – сообщил источник.

Напомним, Поварницын занял два первых места на контрольных тренировках сборной России, Серохвостов два раза стал третьим.

Биатлонный Кубок мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.